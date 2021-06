Inzaghi, parla il papà: «Lui in vacanza e pensa all’Inter! Sono contento»

Giancarlo Inzaghi, papà di Simone Inzaghi, in un’intervista concessa al “Corriere dello Sport” racconta la scelta di allenare l’Inter, il suo carattere, il salto di qualità e altro ancora.

INTERISTI – Giancarlo Inzaghi, papà di Simone Inzaghi sul quotidiano romano fa il suo esordio parlando degli amici interisti: «Ve lo giuro, non sapevo di avere così tanti amici interisti. Uno di questi è il mio salumiere che l’altro giorno non mi ha fatto pagare. Mi ha detto, ridendo, che da lui non avrei più tirato fuori il portafoglio, ma ha anche aggiunto che non devo andare tutti i giorni».

SCARAMANZIE – Papà Inzaghi racconta di avere alcune scaramanzie legate ai suoi figli: «Quando giocano le squadre dei miei figli, niente stadio: mi chiudo nella mia camera e non fumo per una settimana».

LA SCELTA – Continua parlando della scelta del figlio di allenare l’Inter: «Sono contentissimo perché ha trovato una grande squadra e una grande società. Per Simone è stato un passo molto importante dopo 22 anni vissuti a Roma. L’Inter è l’Inter. Ha fatto bene ad andare incontro a una nuova bellissima sfida. Raccoglierà l’eredità di un allenatore bravo come Conte che ha vinto lo scudetto. Avrà una panchina più lunga rispetto quella della Lazio, e darà tutto se stesso per dimostrare quanto vale. Ora lui è in vacanza, ma già pensa a come far giocare la squadra. Ha parlato con Lukaku, lo stima tanto come attaccante».

IL CARATTERE – Giancarlo Inzaghi conclude parlando del carattere del figlio: «Lui ha un ottimo rapporto con i giocatori, sa sorridere, ma se si arrabbia nello spogliatoio fa tremare i tavoli. Ha carattere, voglia di lavorare e ambizione. All’Inter troverà professionisti seri. La Pinetina gli ha fatto un’impressione incredibile».

Per leggere l’intervista completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.