Inzaghi: «Panchina d’oro con l’Inter, un onore! Tre dediche speciali»

Inzaghi è il vincitore della panchina d’oro, votato con ben 26 voti da parte dei suoi colleghi, direttamente a Coverciano. Visibilmente emozionato, il tecnico dell’Inter ha ringraziato tutti sul palco.

PREMIO DA CONDIVIDERE – Simone Inzaghi ha parlato così dopo aver ricevuto il premio della panchina d’oro, primo davanti a Gian Piero Gasperini: «Sono stati anni importanti, ci tenevo a dire grazie perché. È un onore essere stato votato da tutti i colleghi che ogni domenica ci incontriamo. Cerco sempre di imparare qualcosa da tutti voi. Vorrei condividere questo premio con tantissime partite, in primis penso ai miei collaboratori che mi supportano sempre. Non dimentico la mia dirigenza perché ho la fortuna di lavorare all’Inter, prima ancora alla Lazio, due grandissime società. Ho la possibilità di essere sempre supportato nonostante i momenti duri, ma la società mi ha supportato sempre».

Inzaghi vince la panchina d’oro! La dedica anche alla famiglia

DEDICA IMPORTANTE – Simone Inzaghi dedica questa vittoria anche alla sua famiglia: «Un pensiero ai miei giocatori che in questi quattro anni mi hanno sempre dato il massimo. Non è semplice giocare così tanto, ma ho una grande fortuna di allenare questi giocatori. Ringrazio la mia famiglia, i miei genitori, mia moglie e i miei figli perché in questi anni sono stato poco a casa, però mi aiutano sempre».