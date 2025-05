Inzaghi: «Orgoglioso della mia Inter. Grazie ai tifosi. Ora serve serenità!»

Nell’avvicinamento a una sfida importante come PSG-Inter, Simone Inzaghi racconta le proprie sensazioni. L’allenatore nerazzurro si dimostra grato ai suoi giocatori e ai tifosi.

ORGOGLIOSO – Procede la preparazione del big match contro il PSG per la finale di Champions League. A pochi giorni dall’appuntamento, Simone Inzaghi dichiara sulla sua Inter: «È un percorso fatto di quattro anni, in cui la squadra ha fatto grandissime cose. Sappiamo che abbiamo vinto, abbiamo perso, ma abbiamo sempre messo tutto in campo e la nostra gente ci è sempre stata vicina e ha capito il senso di appartenenza alla maglia dell’Inter che questi ragazzi hanno. I momenti duri e le critiche ci sono sempre nel mondo del calcio, soprattutto in una squadra importante come l’Inter. Però la squadra ha sempre reagito nel migliore dei modi e quindi sono orgoglioso di essere l’allenatore di questi ragazzi».

Dai calciatori ai tifosi nerazzurri: Inzaghi grato e orgoglioso della sua Inter

GRATITUDINE – Nel corso dell’intervista rilasciata a Inter TV, Simone Inzaghi prosegue: «Adesso i ragazzi devono stare sereni e lavorare bene nell’avvicinamento perché sarà lento. Sono giocatori molto esperti, che hanno già giocato finale e hanno vinto. Cercherò di preparare la partita nel migliore dei modi e poi sabato cercheremo di fare una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Al popolo nerazzurro posso solo dire grazie per la simbiosi che si è creata tra noi e i nostri tifosi. Anche grazie a loro abbiamo superato dei momenti difficili e quindi li ringrazierò per sempre. Adesso cercheremo di avvicinarci a sabato nel migliore dei modi, sapendo che potremo sempre contare su di loro».