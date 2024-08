Inzaghi: «Orgoglioso dell’Inter! Contro il Genoa un solo indisponibile»

Simone Inzaghi si prepara a una nuova emozionante e impegnativa stagione dopo la conquista più che meritata del ventesimo scudetto. In un’intervista realizzata da Sportmediaset il tecnico nerazzurro parla degli obiettivi stagionali.

LAVORO DURO – Simone Inzaghi si dice soddisfatto per la preparazione estiva: «Sappiamo cosa è significato per noi la vittoria della seconda stella, quindi dovremmo essere più bravi con l’applicazione giornaliera perché ripetersi, come visto negli ultimi anni, non è mai semplice. Cinque vittorie di fila come la scorsa stagione? Ci ha dato una grande spinta, noi ci stiamo preparando per questo. Quest’anno saremo condizionati dalla presenza anche del Mondiale per Club e quindi più partite. Gli arrivi dei giocatori sono stati scaglionati perché c’è chi era impegnato tra Euro2024 e Copa América. È stata una preparazione un po’ condizionata, però ho avuto disponibilità da parte di tutta la squadra Sono contento della preparazione estiva, abbiamo avuto qualche acciacco ma niente di grave. Penso che per la sfida contro il Genoa avremo solo Stefan de Vrij indisponibile. Adesso c’è grande attesa per il debutto di sabato».

Inzaghi tra rinnovi, mercato e nuovi impegni!

STAGIONE IMPEGNATIVA – Simone Inzaghi sottolinea gli impegni che ci saranno nel corso di questa nuova stagione: «Sono arrivati tre ottimi innesti in una squadra che lavora ormai da diverso tempo insieme. Ci aiuteranno nelle rotazioni perché sarà una stagione lunga, quindi ci sarà sicuramente bisogno di tutti e dovrò essere bravo io di volta in volta a capire chi fa giocare. I ragazzi stanno bene insieme, sono orgoglioso perché si lavora con il sorriso. I rinnovi sono stati importanti perché il ciclo va avanti con lo stesso allenatore e giocatori, sono contento per loro perché se lo sono meritati. Penso per esempio a Lautaro Martinez e Barella che sono il nostro capitano e il nostro vice capitano, sono due ragazzi con forte responsabilità nei confronti del club».

NUOVO FORMATO – Simone Inzaghi si esprime così sulla nuova UEFA Champions League: «Quest’anno ci saranno due partite in più nel girone, ci sono tantissime squadre che hanno più budget di noi però abbiamo già dimostrato due anni fa di arrivare in finale e l’Inter può recitare la sua parte».

IL CAPITANO – Inzaghi conclude parlando di Lautaro Martinez: «I miei tre anni all’Inter ha fatto tutte ottime stagioni, è in continua crescita e la fascia di capitano lo responsabilizza sempre di più. Mi piace come si comporta da capitano, aiuta tutti tantissimo. Mi sento fiero perché sto bene nel posto dove lavoro, al di là delle vittorie dei titoli, che sono comunque importanti. Io qui sto bene, quando lavoro con serenità è tutto più facile».