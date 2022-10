Inzaghi ora rischia: Inter per la panchina valuta unico piano B “credibile” – TS

Dopo la sconfitta con la Roma, Simone Inzaghi adesso sarà inevitabilmente sotto osservazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter adesso valuta un solo piano B ritenuto “credibile” per un’eventuale dopo-Inzaghi.

IL SOSTITUTO – L’Inter più volte ha ribadito l’importanza di Simone Inzaghi, lo dimostrano le due visite di Steven Zhang ad Appiano Gentile e la cena con la squadra alla vigilia della sfida con la Roma. Contro i giallorossi tutti auspicavano una volta che però non è arrivata. Anche ieri il club ha ribadito come la posizione di Inzaghi sia salda, e lo stesso hanno fatto diversi giocatori dimostrando di remare ancora dalla sua parte. Chiaro che però a questo punto la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo può essere spartiacque per il futuro del tecnico. L’unico nome credibile per sostituire il tecnico piacentino è quello di Dejan Stankovic, ritenuto il nome più credibile. Amatissimo dai tifosi, libero dopo aver vinto tutto con la Stella Rossa. L’Inter, però, ancora oggi, sta con Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino