Inzaghi: «Ora lavorare senza fare proclami, bene i nostri cambi»

Inzaghi in conferenza stampa al termine della partita tra Juventus e Inter, derby d’Italia che si è disputato all’Allianz Stadium di Torino. Sul posto il nostro inviato.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST JUVENTUS-INTER

Analisi tra primo e secondo tempo?

Abbiamo fatto un ottimo primo tempo di tecnica e tenacia, ma non abbiamo concretizzato. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato bene, ma il gol di Conceicao ha spostato gli equilibri della partita. Sconfitta diversa da Firenze, dobbiamo cambiare marcia e non fare proclami. Non dobbiamo pensare di essere i più forti, ma i più bravi.

Inzaghi, la squadra fa fatica nel prendere l’occasione?

Dobbiamo cambiare il nostro percorso negli scontri diretti, va analizzato, negli anni precedenti eravamo stati in bravi in determinate partite. Non basta quello che stiamo facendo. La sconfitta fa male, ma ci farà lavorare di più.

C’è al di là dell’avversario delle dinamiche si ripetono?

Non è un qualcosa che si ripresenta, anzi stasera la squadra al livello fisico stava molto bene. Abbiamo fatto una partita ordinata, ma dovevamo essere più determinati in quello che avevamo creato. Il calcio è questo.

Inzaghi, ad inizio marzo ci sono Napoli e Atalanta in trasferta. E’ abbastanza per ottenere questi risultati e cosa farà?

Lavoreremo senza proclami, quello che stiamo facendo non basta. Vogliamo essere primi, ci sono avversari forti, ma dobbiamo parlare poco e lavorare. Sui ragazzi oggi nulla da recriminare.

Rifaresti i cambi. E Thuram?

Abbiamo fatto dei cambi che nel primo quarto d’ora ho visto la squadra che soffriva la Juventus. I cambi sono entrati bene, in quel momento avevamo risistemato la partita e nel momento migliore abbiamo subito il gol. Dovevamo fare meglio.