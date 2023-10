Inzaghi numeri da scudetto. Solo un ex Inter ha iniziato meglio di lui – TS

Inzaghi primo in campionato e nel girone di Champions League, non era mai partito così bene all’Inter. Sono venticinque i punti ottenuti fin qui dopo dieci giornate: secondo quanto riportato da Tuttosport, solo un ex allenatore dell’Inter è riuscito ad avere una partenza migliore.

CHE INIZIO – Quelli di Simone Inzaghi sono numeri da Inter. Mai, nei suoi tre anni da allenatore dell’Inter, il tecnico piacentino aveva ottenuto una partenza del genere: primo in classifica in Serie A dopo dieci giornate e primo nel girone di Champions League dopo le prime tre gare. Così dopo aver collazionato 21 punti nel campionato ’21-22 e 18 in quello ’22-23, ecco l’ulteriore step in questo torneo con già 25 punti messi in cascina. Una partenza sprint, in linea, osservando gli ultimi dieci campionati, con i punteggi ottenuti nelle prime dieci giornate dalle squadre che hanno poi vinto lo scudetto.

SOLO UNO MEGLIO DI LUI – Di sicuro Inzaghi con questo ritmo è già entrato in un ristretto gruppo di allenatori della storia dell’Inter. Certo, dieci partite non lasciano chissà quali medaglie da appendere al petto, ma solo Mourinho nella stagione di grazia ’09-10 conquistò 25 punti, mentre dal ’62-63, ovvero la stagione del primo scudetto di Helenio Herrera, solo Trapattoni fra i tecnici scudettati dell’Inter aveva iniziato meglio di Inzaghi, con 8 vittorie e 2 pareggi che all’epoca – due punti per vittoria – valsero 18 lunghezze e che oggi sarebbe stati 26.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini