Inzaghi Normal One, Zhang ringrazia ma non basta: missione Inter – TS

Inzaghi porta a casa un altro trofeo da allenatore dell’Inter e si prepara a un finale di stagione che interessa molto anche a Zhang ma non solo per i risultati di campo. L’obiettivo nerazzurro è noto da tempo. Sulle pagine di Tuttosport il quadro della situazione dopo l’ultimo trofeo

NORMAL ONE – “Quattordici anni dopo l’addio di José Mourinho e a due anni e mezzo dal divorzio con Antonio Conte, i tifosi interisti hanno scoperto il fascino del Normal One”. Inizia così l’articolo firmato dal collega Stefano Pasquino sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola. L’omaggio è tutto per Simone Inzaghi, che parla poco e polemizza ancora meno. Un cambio di registro notevole rispetto al passato. La vittoria della terza Supercoppa Italiana consecutiva sulla panchina dell’Inter rimette Inzaghi al centro dell’attenzione. In positivo. Eppure è facile prevedere che verrebbe messo nuovamente in discussione nel caso in cui a fine stagione non porti a casa lo Scudetto della seconda stella… Intanto il Presidente Steven Zhang ringrazia non solo per i trofei vinti ma soprattutto per i milioni di euro incassati dai premi. Utili a evitare altre cessioni dolorose un’estate fa. Uno scenario che, a detta di Pasquino, si potrebbe ripetere quest’estate se Zhang non riuscissse a sistemare la questione rifinanziamento. Nel frattempo l’Inter è concentrata sul campo. E sul suo calendario fitto di impegni. Inzaghi avrà bisogno di tutti fino a fine stagione. E sta già progettando l’Inter della prossima stagione. Anche per questo Inzaghi ha chiesto due titolari per ruolo nel suo 3-5-2: ci saranno Piotr Zielinski (Napoli) a centrocampo e Mehdi Taremi (Porto) in attacco, ma ora non ci sono… E la missione seconda stella all’Inter va portata avanti così: senza investimenti né polemiche. Una situazione già accettata molto tempo fa da Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino