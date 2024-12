Inzaghi: «Non la solita Inter. Giocato per il pareggio? Mai! Acerbi…»

Inzaghi dopo Bayer Leverkusen-Inter terminata 1-0, in conferenza stampa ha parlato con grande rammarico della partita. Il tecnico ha provato a dare una spiegazione.

INZAGHI DOPO BAYER LEVERKUSEN-INTER – CONFERENZA STAMPA

Negli ultimi minuti qualcosa è cambiato, cosa è successo?

Dovevamo fare di più, la proposta offensiva non è stata buona. Sappiamo che l’approccio è stato meglio per loro dove c’è stata l’occasione della traversa. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina, sbagliando l’ultimo passaggio negli ultimi venti metri. Abbiamo avuto poca qualità contro una squadra di questo valore. Dovevamo fare di più, invece nel secondo tempo siamo calati, ma anche loro. Questo non cambia il percorso fatto qui. Alla fine delle partite di domani saremo tra le prime otto, poi la qualificazione sarà in mane nostre. Un pareggio sarebbe stato importante, ma non determinante.

Si aspetta una reazione contro la Lazio?

Sicuramente. Non è una sconfitta che rallenterà il nostro percorso, che è stato ottimo. La sconfitta fa male per com’è nata. Mancando di qualità però abbiamo speso tanto. Non era semplice sfidare una squadra che ha qualità in fase di possesso.

Come giudichi le prestazioni di Taremi, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski?

Hanno fatto una buona partita. Parlare dei singoli non mi sembra corretto. La mia opinione è che la squadra si è aiutata concedendo poco nella fase di non possesso contro una squadra di assoluto valore. Sapevamo che sarebbe stata una partita con delle difficoltà. Non ho nulla da dire all’impegno dei ragazzi.

Sarà necessario vincerle tutte e due o è possibile fare un calcolo?

Aspettiamo le partite di domani. Per noi, nonostante una prova non come sempre, il pareggio in quel momento sarebbe stato importante perché avremmo tenuto una squadra come loro alle spalle. Si va avanti con fiducia, analizzeremo questa sconfitta.

Cosa ti ha portato a scegliere Arnautovic e non Buchanan? Punti a recuperare qualcuno contro la Lazio?

Inizialmente volevo inserire Buchanan, perché Bisseck, Bastoni e De Vrij saranno probabilmente titolari a Roma dall’inizio perché Pavard e Acerbi non ci saranno. Avevano speso tanto e avevo pensato a quello. Buchanan però negli ultimi tre giorni ha rallentato un pochettino perché aveva un piccolo fastidio che si porta dagli ultimi quindici minuti dal Parma. Taremi aveva fatto un ottimo lavoro e ho pensato di inserire Arnautovic per non correre rischi con Buchanan.

L’Inter ha dato l’impressione di aver giocato per pareggiato, è sbagliato?

Mai, nessuna delle mie squadre va in campo per questo. Nel primo tempo avevo la sensazione che anche il Leverkusen soffrisse la fase di possesso nostra. Abbiamo mancato di qualità in tutti i nostri giocatori. Il primo tempo è stato equilibrato. Nel secondo tempo abbiamo controllato un po’ troppo la gara senza subire quasi niente.