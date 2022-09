Inzaghi non rischia il posto all’Inter ma la società si aspetta risultati e risposte – CdS

Inter, l’unico obiettivo oggi contro il Torino a San Siro è quello di tornare a vincere, e a convincere. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi non rischia (al momento) la panchina, ma la società chiede risposte chiare. La squadra è in ritiro e ha il supporto da parte di tutta la società. Anche il tecnico ieri si è fatto sentire in allenamento.

NO PASSI FALSI – L’Inter oggi non può sbagliare. Il terzo passo falso in campionato (dopo Lazio e Milan) rischierebbe di compromettere e non poco la situazione scudetto, e siamo solo a settembre. I nerazzurri ospitano il Torino a San Siro, con un punto in meno proprio rispetto i granata. Quella di ieri, difatti, non è stata una vigilia qualsiasi. La squadra si è allenata nel pomeriggio ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi che ha fatto sentire parecchio la sua voce durante le esercitazioni tattiche. Come negli ultimi giorni, presente tutta la dirigenza al completo, con alcune parole di incitamento al termine dell’allenamento e dopo la cena di gruppo. La squadra dunque è rimasta in ritiro, con l’obiettivo di rialzare subito la testa con una prova convincete.

IN PANCHINA – Inzaghi sa di non poter sbagliare di nuovo. La società, ad oggi, non prende minimamente in considerazione la possibilità di un cambio in panchina: 6-7 partite in quattro settimane non fanno cambiare le valutazioni fatte a giugno, quando il tecnico ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2024. La società però chiede un cambio di tendenza: stop ai black out. Adesso solo risultati e risposte.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti