Inzaghi: «Non possiamo fare calcoli. Io alla Ferguson? Inter, casa!»

Simone Inzaghi ha presentato la partita tra Inter e Arsenal, in programma questa sera alle 21.00 a San Siro. Il tecnico nerazzurro, dopo le parole di ieri in conferenza stampa, è stato intercettato da Prime Video.

ZERO CALCOLI – Simone Inzaghi punta forte all’Arsenal senza pensieri sul Napoli: «Di calcoli non se possono fare più di tanto, dobbiamo essere bene attenti. Sono passate 40 ore dal Venezia e dovrà le valutazioni attente per la partita con l’Arsenal. Calhanoglu sappiamo cosa rappresenta per noi, ha fatto uno spezzone di qualità domenica, chiaramente lui e Acerbi sono rientri importanti per noi».

La voglia di fare bene di Inzaghi con l’Inter e sul futuro!

CHAMPIONS LEAGUE – Poi Inzaghi sugli avversari e sulla possibilità di vincere la coppa: «Abbiamo avuto un percorso simile, 7 punti, ma se negli altri anni alla quarta avevi qualcosa di delineato in testa, quest’anno possiamo fare pochi calcoli. Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa. Champions League? L’Inter ha l’obbligo di andare fino in fondo in tutte le competizioni, ci impegneremo sempre».

A CASA – Inzaghi è al quarto anno di Inter, così alla domanda sul suo futuro: «Io il Ferguson dell’Inter? Nel nostro calcio è molto difficile, ma sono contento qui e cerco di fare il mio percorso nel migliore dei modi. L’obiettivo è rimanere, mi sento a casa, sto bene con società e tifosi. Vogliamo portare l’Inter più avanti possibile».