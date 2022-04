Inzaghi non perde tempo nei festeggiamenti: niente riposo all’Inter, idem per Zhang

Inzaghi attento ai dettagli non è una novità. E stavolta non ci sono distrazioni che tengano. La ritrovata fiducia in tutto l’ambiente nerazzurro dopo la trasferta di Torino permette all’Inter di ricaricare le pile. Come riportato da Sport Mediaset, ad Appiano Gentile si lavora no-stop. E partecipa anche Zhang

VOLATA FINALE – Giornata di grande festa ma non festeggiamenti esclusivi in casa nerazzurra. E non c’entra solo la “nuova” classifica di Serie A post-31ª giornata. Il compleanno dell’allenatore Simone Inzaghi (vedi articolo) non rappresenta una distrazione né un motivo di stop. Inzaghi non ha dato nessun giorno di riposo all’Inter dopo l’importante vittoria in casa della Juventus. Squadra in campo sia ieri mattina sia oggi pomeriggio. Come riportato da Sport Mediaset, il gruppo è praticamente al completo per preparare da subito Inter-Hellas Verona di sabato. Chi non vuole più tornare in Cina, per restare vicino alla squadra nella volata finale, è il Presidente Steven Zhang (vedi articolo). La fase clou della stagione dell’Inter (ri)comincia ora. Con Inzaghi carico ad Appiano Gentile e anche con Zhang fisso a Milano. Vietato distrarsi, adesso.