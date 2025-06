Inzaghi: «Non la finale che volevamo, delusi. Ma orgoglioso di questi ragazzi»

Inzaghi per quanto possa servire dopo una finale persa così, in un’intervista a Inter TV ha ribadito i complimenti alla squadra per la stagione appena conclusa. Resta però il rammarico di averne incassati cinque dal PSG in finale di Champions League.

DOPO LA FINALE – Simone Inzaghi prova ad analizzare la finale di Champions League dopo una batosta del genere: «C’è delusione e amarezza per questa sconfitta e com’è venuta. Dovevamo fare meglio e invece non abbiamo giocato bene tecnicamente, abbiamo sofferto il PSG che ha vinto con merito però nulla toglie al percorso che hanno fatto i ragazzi. Questa finale ci dispiace, ma non intacca le 59 partite che ha fatto questa squadra. Ho provato a cambiare qualcosa a partita in corso, ma non siamo riusciti anzi sono allungati gli spazi. I ragazzi sono stati bravissimi, chiaramente adesso si parlerà tanto del fatto che non abbiamo vinto titoli, ma io sono orgoglioso di questi ragazzi. Ci aspettavamo qualcosa in più, ma purtroppo il calcio è anche questo».