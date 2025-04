Inzaghi non ha dubbi: «Inter tiene alla Coppa Italia. Rispettiamo il Milan!»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Milan-Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

LA SFIDA – Simone Inzaghi ha così presentato a Sport Mediaset il match tra Milan e Inter di domani 2 aprile: «Abbiamo iniziato domenica questo ciclo di partite, domani ne avremo un’altra importante. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo, intendiamo arrivarci nel migliore dei modi. C’è in palio una finale, tutte vorranno arrivare a Roma. Il Milan ci ha sempre creato difficoltà finora, ha qualità e lo rispettiamo per la sua capacità di mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversaria».

LA SITUAZIONE – Inzaghi ha così proseguito pronunciandosi sul tema del “Triplete“: «La pressione ce l’abbiamo tutti i giorni, io, i calciatori e la proprietà. Normale, quando si è all’Inter, trovarsi in questa situazione. Il fatto di essere in questa situazione è per noi un motivo di grande orgoglio. Sappiamo che il mese di aprile sarà per noi fondamentale».

Inzaghi sui possibili recuperi dell’Inter in vista dei prossimi impegni

INFERMERIA – Inzaghi ha così concluso: «Lautaro Martinez sta cercando di rientrare, domani non ci sarà. Rispetto a domenica, siamo i soliti, con il ritorno di Bastoni dalla squalifica e l’assenza di Asllani per l’ammonizione rimediata contro l’Udinese. Da vedere le condizioni di De Vrij in vista di domani».