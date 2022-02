Inzaghi non cerca alibi: altro che arbitro, si ragiona sui motivi del KO dell’Inter

Inzaghi vuole correggere subito i difetti mostrati dalla sua Inter nel Derby di Milano e non solo. Il tecnico nerazzurro, in vista dei prossimi importanti impegni in calendario, non vuole vedere altri passi falsi al termine di prestazioni complessivamente ottime

ERRORI DA CORREGGERE – La volontà dell’Inter di Simone Inzaghi è quella di non cercare alibi, come l’arbitraggio. Bensì pensare perché ha perso il Derby di Milano dopo una buona prestazione di 70′. Inzaghi vuole capire i veri motivi del blackout di 5′ che ha portato al KO contro il Milan a San Siro. In casa nerazzurra è scattato il campanello d’allarme dopo la seconda sconfitta in Serie A, a distanza di tempo dalla prima contro la Lazio. L’Inter segna tanto ma produce molto di più, capitalizzando poco in porta. Come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport presso Appiano Gentile – Inzaghi non vuole piangersi addosso ed è già al lavoro per correggere i difetti mostrati dalla sua Inter.