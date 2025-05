Inzaghi non ha accordi con l’Al-Hilal, dopo la finale summit su 3 punti

Inzaghi non ha nessun accordo con l’Al-Hilal, pensa solo all’Inter e alla finale contro il Psg di sabato prossimo. L’allenatore nerazzurro, corteggiato dagli arabi, a bocce ferme, dopo il 31, parlerà con la società per definire in particolare tre aspetti.

SOLO UNA PRIORITÀ PER MISTER INZAGHI – Tra sei giorni l’Inter si gioca la partita più importante della sua stagione, ossia la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera, ma si sta parlando tanto e troppo del futuro di Simone Inzaghi. Il mister nerazzurro, corteggiato con cifre milionarie dall’Al-Hilal, però ha in testa solamente la finale di Monaco, come ribadito anche da Fabrizio Biasin su X: «Inzaghi non ha accordi con alcun club e al momento ha una sola priorità: la partita di Monaco. Dopo la finale di Champions allenatore e dirigenti nerazzurri si troveranno per trovare l’intesa – contratto, mercato, obiettivi – necessaria per andare avanti insieme». La testa è alla partita contro il Psg. Ovviamente le avances economiche che arrivano dall’Arabia Saudita possono far vacillare tutti, ma nulla è scritto e definito. Anzi. La testa è alla partita di sabato prossimo. Subito dopo, a bocce ferme, come ribadito anche dallo stesso Beppe Marotta venerdì sera, dirigenza e allenatore parleranno e analizzeranno insieme la situazione.