Inzaghi, niente conferenza stampa prima di Inter-Udinese: il motivo

Domenica alle 12.30 si giocherà Inter-Udinese. Il match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2021/2022 non vedrà però protagonista Inzaghi nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le ultime

SILENZIO – Simone Inzaghi continua il suo silenzio. Il tecnico nerazzurro – dopo la squalifica scontata in Empoli-Inter – con le dichiarazioni post gara rilasciate dal suo vice Massimiliano Faris – non parlerà neanche domani alla vigilia del match dei campioni d’Italia contro l’Udinese. Nessun problema o polemica, infatti in passato è già successo che – dopo l’infrasettimanale di Serie A – saltasse la conferenza stampa del match successivo.