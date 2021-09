Inzaghi, niente conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna: il motivo

Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna. Come anticipato nella giornata di ieri (vedi articolo), il Corriere dello Sport oggi in edicola conferma che oggi il tecnico nerazzurro non parlerà.

NIENTE CONFERENZA – Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna. La conferma oggi anche dal quotidiano romano che sottolinea la volontà della società di evitare una sovraesposizione mediatica. La volontà del tecnico e del club è quella di mantenere alta la concentrazione, e di evitare assolutamente che gli ultimi due risultati non positivi facciano perdere convinzione al gruppo. La testa dei giocatori non deve smarrire le certezze costruite nel pre-campionato e nelle prime due giornate di Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.