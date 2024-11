Inzaghi: «Napoli di qualità, ci vorrà la miglior Inter! Classifica? Presto»

Domani sera è in programma il big match della dodicesima giornata di Serie A: Inter-Milan. Alla vigilia della sfida fra le prime due in classifica Simone Inzaghi racconta le sensazioni e il momento del suo gruppo nerazzurro.

LA MIGLIORE INTER – Alla vigilia di Inter-Napoli Simone Inzaghi interviene sui canali ufficiali del club per introdurre il dodicesimo match della stagione. Così il mister nerazzurro: «La gara contro il Napoli diversa da quella di Champions League? Sicuramente. Le partite europee hanno grandissima intensità però domani col Napoli sarà una bellissima partita. Affrontiamo la squadra che in questo momento è in testa al campionato. Mister Conte è già riuscito a dare un’ottima organizzazione alla squadra, che è forte e di qualità. Quindi ci vorrà una delle migliori Inter per fare una grande partita davanti al nostro pubblico».

Le parole di Inzaghi alla vigilia di Inter-Napoli

L’AVVERSARIO – Simone Inzaghi prosegue, inquadrando il prossimo avversario di campionato: «Stiamo cercando di recuperare dalla partita di mercoledì e lo stiamo facendo. Ci stiamo preparando per questa partita, conosciamo il Napoli. È una squadra organizzata, che ha subito gol in trasferta solo nella prima partita a Verona. Quindi sappiamo quali sono le loro qualità e noi ci stiamo preparando per disputare una grande gara».

LE ENERGIE – Simone Inzaghi continua: «Come stiamo gestendo le energie? Innanzitutto stiamo cercando di recuperare energie fisiche e mentali che la squadra ha speso. Adesso ci manca l’ultimo sforzo di domani, contro il Napoli. Abbiamo avuto qualche problemino nelle rotazioni in queste partite perché nella prima partita a Roma abbiamo perso qualche giocatore. Però c’è grande fiducia, in questo momento dovrebbe rimanere fuori solo Carlos Augusto. Cercheremo di prepararci al meglio per domani». Intanto ecco quali dovrebbero essere le mosse dell’allenatore nerazzurro per Inter-Napoli.

LA CLASSIFICA – Simone Inzaghi prosegue su Inter-Napoli: «Quanto sarà importante sfruttare i calci piazzati? Senz’altro sarà molto importante tenere sempre le distanze di squadra. Poi i dettagli in partite così equilibrate sappiamo che possono fare la differenza. Ci vorrà una grandissima organizzazione, bisognerà cercare di curare ogni dettaglio. Importante essere davanti o è ancora presto per pensare alla classifica? Chiaramente parlare di classifica adesso è presto. Sappiamo che domani è la dodicesima gara di campionato, quindi ne mancheranno tantissime da qui alla fine, altre ventisei. Ma sappiamo che Inter-Napoli è molto importante per il nostro cammino, per la nostra ultima partita prima della sosta, quindi cercheremo di fare il massimo sapendo che affronteremo una squadra fortissima».

IL GRUPPO – Simone Inzaghi conclude parlando della sua Inter: «L’importanza del gruppo unito? Per me è importantissima l’unione di squadra. La si vede e i ragazzi lavorano sempre col sorriso e quello per me è un grandissimo segnale. Non vuol dire lavorare meno ma meglio. Ovviamente sappiamo che domani sarà una partita importante e poi ho fortuna di avere tanti leader in squadra che ogni giorno aiutano tantissimo sia me che lo staff».