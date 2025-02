Inzaghi: «Napoli Inter decisiva? Troppo presto! Lotteremo su tutti i fronti»

Si entra sempre più in clima scudetto, con lo scontro diretto Napoli-Inter alle porte. Dopo Alessandro Buongiorno anche l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi si pronuncia in merito.

CONFRONTO – Domani sera l’Inter dovrà affrontare il Genoa, ma all’orizzonte c’è già il big match contro il Napoli. In attesa di scoprire la data, Simone Inzaghi dichiara sulla sfida del Maradona: «Senz’altro sarà molto importante, ma dire decisiva a dodici partite dalla fine mi sembra troppo presto. Chiaramente sarà una partita molto molto importante, sia per l’Inter che per il Napoli. Non penso che sia un confronto tra gli allenatori, ma è un confronto tra due ottime squadre che stanno facendo molto bene. Non dimenticherei anche l’Atalanta e le squadre distanti otto nove punti che stanno recuperando terreno, anche grazie ai mercati invernali che hanno fatto».

Inzaghi

OBIETTIVO – Simone Inzaghi non pensa solo alla sfida contro il Napoli, ma anche al futuro prossimo della sua Inter. Sugli obiettivi della squadra nelle diverse competizioni, l’allenatore dichiara: «Quello di portare a casa anche quest’anno un trofeo è l’augurio. Quello che posso dire è che cercheremo di lottare su tutti i fronti come abbiamo sempre fatto in questi tre anni e mezzo perché ci piace tanto giocare ed essere protagonisti».