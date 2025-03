Inzaghi: «Mondiale per Club un orgoglio per l’Inter! Saremo pronti»

Inzaghi è tra i protagonisti insieme a Nicolò Barella e Lautaro Martinez di un’intervista realizzata da DAZN in collaborazione con FIFA riguardo il Mondiale per Club che si giocherà tra giugno e luglio. Il tecnico nerazzurro dopo aver parlato di basket ed NBA, è ambizioso e punta a fare bene anche in questa competizione.

GRANDE ORGOGLIO – L’Inter parteciperà alla più grande competizione per club organizzata dalla FIFA, questo il parere del mister Simone Inzaghi: «Far parte del Mondiale per Club sarà una piccola Olimpiade del calcio. C’è un grandissimo orgoglio da parte nostra, sappiamo che non è stato semplice arrivarci, per questo percorso che abbiamo fatto negli anni in Champions League. Trentadue squadre, cinque continenti diversi: sarà qualcosa di nuovo per tutti. Sapevamo di questa competizione già all’inizio della stagione e abbiamo fatto in modo di fare una preparazione più approfondita per arrivare a questo appuntamento pronti. Sarà un’avventura nuova, sappiamo dove giocheremo e saranno tutte partite importanti».

IL CALCIO UNISCE – Simone Inzaghi sottolinea gli aspetti positivi di questa competizione, allargando il concetto ai tifosi di tutto il mondo. Poi si schiera contro il razzismo: «La Champions League è una grandissima manifestazione seguita in tutto il mondo. Il Mondiale per Club invece non l’ho giocato da calciatore, ma lo farò da allenatore. Sono emozionato. Il calcio è aggregazione, unisce le varie culture e i vari continenti di tutto il mondo. Il Mondiale per Club ne è la testimonianza: 32 squadre da 5 continenti diversi. Nella mia squadra ci sono giocatori ci sono giocatori di tantissime nazionalità. Ci sono delle regole dove tutti le rispettano. Ci sono stati dei momenti dove abbiamo parlato tanto di razzismo. Il calcio ha già fatto tanto a riguardo, molte partite sono state giustamente interrotte. Sono contento perché nell’ultimo periodo non ho visto più episodi di razzismo allo stadio».

Inter contro le squadre più forti di tutto il mondo!

AVVERSARIE DIFFICILI – Inzaghi parla così delle avversarie, in particolare una: «Il River Plate lo affronterò per la prima volta in una partita ufficiale. Prima di questa, l’avevo affrontata solo in due occasioni: una da giocatore dove ho segnato, e una con la Lazio. Hanno giocatori forti, ci sarà Colidio che ha giocato qui nel settore giovanile dell’Inter. Ci saranno tanti tifosi, però sicuro che anche in quella occasione i nostri tifosi ci saranno e si faranno sentire. L’Inter ambisce sempre al massimo in tutte le competizioni, ma gli avversari saranno fortissimi e che avranno la nostra stessa ambizione».

INTER IN GIRO PER IL MONDO – Il tecnico nerazzurro consiglia ai tifosi di tutto il mondo di tifare per i colori nerazzurri, ecco il motivo: «L’Inter ha una grandissima storia fatta di tanti grandi campioni. Ai tifosi direi di seguire questa squadra perché è da tanti anni che fa parlare di sé. Ex che vorrei in squadra? Penso a Zanetti, che ha fatto la storia dell’Inter e dell’Argentina. Sono contento che la squadra sia cresciuta giorno dopo giorno in questi quattro anni, i giocatori sono dei professionisti che seguono le mie indicazioni».

Fonte: Canale YouTube – DAZN