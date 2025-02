Inzaghi: «Milan-Inter non una rivincita! No favoriti. Calhanoglu c’è»

Inzaghi alla vigilia di Milan-Inter, ha concesso un’intervista su Sky Sport dove ha praticamente riassunto tutti i temi principali della conferenza stampa appena conclusa. Dal mercato alle difficoltà del derby e il recupero di Hakan Calhanoglu e la possibile maglia da titolare.

L’IMPORTANZA DEL DERBY – Dopo aver fallito i primi due scontri col Milan, Simone Inzaghi sottolinea l’importanza di questa partita: «Sappiamo tutti cos’è un derby, ne abbiamo giocati tanti. Molti favorevoli a noi, gli ultimi due noi. Ma i precedenti non vanno in campo. Il primo lo abbiamo perso meritatamente quello in campionato. Quello in Supercoppa Italiana dovevamo essere più bravi a reagire negli episodi negativi e possono succedere in qualsiasi momenti, che siano errori arbitrali o gol sbagliati. Una rivincita? No assolutamente, per noi resta una partita molto importante. Ne mancano tantissime, sappiamo i risvolti positivi e negativi che può avere il derby. Chi è favorito? Ho avuto la fortuna prima da calciatori e poi da allenatore di giocare tanti derby, i favoriti alla vigilia è difficile farlo. Arrabbiato dopo il sigaro di Conceicao? No, mi sono arrabbiato perché abbiamo perso una partita dove potevamo fare meglio negli ultimi venti minuti».

BOMBER E CAPITANO – Inzaghi parla dell’importanza di aver ritrovato il gol dell’attaccante argentino: «Lautaro Martinez sta molto bene, ma stava bene anche un mese fa quando non segnava con questa continuità perché le prestazioni erano comunque ottimali. È il nostro capitano, deve continuare così perché ci da una grande mano. Il derby scudetto il migliore momento della mia stagione? Assolutamente sì, anche perché hai vinto uno scudetto vincendo anche il derby».

Inter diversa nell’atteggiamento. Poi anche il mercato

LA STAGIONE FIN QUI – Mister Inzaghi analizza in breve questa stagione concentrandosi sul momento attuale dell’Inter: «Alti e bassi in questa stagione e ora a livello dell’anno scorso? Devo dire che in questo momento la squadra sta bene, stiamo recuperando qualche giocatore importante che ci è mancato. Questi primi cinque mesi la squadra ha avuto una grande continuità ed è quella che dobbiamo mettere in campo per i restanti cinque mesi. Calhanoglu è pronto così come sono pronti i suoi compagni. Lui e Acerbi ieri hanno fatto il primo allenamento completo».

SUL MERCATO – Il giornalista chiede a Inzaghi se è soddisfatto del mercato in entrata e in uscita dell’Inter: «In questo momento col derby alle porte è difficile parlare di mercato. Sono usciti due giocatori giovani che avevano bisogno di giocare. In questo momento abbiamo qualche difficoltà a livello numerico».