Inzaghi e Marotta oggi in conferenza stampa: inizia la stagione dell’Inter

Inzaghi e Marotta oggi daranno il primo atto ufficiale della nuova stagione dell’Inter, con la conferenza stampa di presentazione. Ecco a che ora parleranno il tecnico e l’AD come sarà possibile seguire le loro dichiarazioni in diretta.

CONFERENZA INZAGHI E MAROTTA – Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta aprono la nuova stagione dell’Inter, alla vigilia del raduno ad Appiano Gentile. Il tecnico e l’Amministratore Delegato per l’area sportiva parleranno nella conferenza stampa che apre le attività per il 2022-2023. Lo faranno oggi alle ore 17 all’Inter HQ, ossia la sede del club, nella presentazione ufficiale che anticipa il primo allenamento alla Pinetina, in programma domani. Tanti i temi attesi, sul calciomercato ma non solo. Segui su Inter-News.it il LIVE della conferenza stampa, a partire dalle ore 16.15, con l’inviato nella sede del club e con tutte le parole di Inzaghi e Marotta.