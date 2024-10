Inzaghi-Manchester United, ma non solo: tre no! Retroscena – CdS

Simone Inzaghi evidentemente gode di ottimi estimatori in Premier League e in particolare dal Manchester United. C’è un succulento retroscena sul doppio no per restare all’Inter. Ma non solo i Red Devils.

DOPPIO NO – Il lavoro di Inzaghi all’Inter non è passato inosservato neanche in Premier League. Il Manchester United, infatti, ha provato due volte a prendere il tecnico piacentino. Oltre ai contatti nel finale della scorsa stagione, a settembre, durante la prima sosta per le nazionali, Inzaghi è stato contattato direttamente da un intermediario dei Red Devils. La proposta è indecente: prendere in corsa il Manchester United al posto di Erik ten Hag. Inzaghi, con nonchalance, ha risposto no grazie. Due volte no ai Red Devils per rimanere all’Inter. C’è ancora tanto da completare all’Inter dopo il trionfo della seconda stella e la finale di Champions League raggiunta nel 2023. Ma il no di Inzaghi alla Premier League è addirittura triplo.

Inzaghi-Manchester United? No, c’è solo l’Inter! E no pure al Chelsea

SOLO INTER – Come racconta il Corriere dello Sport, la scorsa primavera il Chelsea ha contattato lo stesso Inzaghi per prendere il posto in estate di Manuel Pochettino. Non se ne fece più niente, visto il no di Inzaghi, con la dirigenza londinese che poi si focalizzò su un altro italiano: Enzo Maresca. Ma questo triplo no dimostra l’attaccamento di Inzaghi alla causa nerazzurra. Sulla panchina dell’Inter ha vinto sei titoli, tra cui quello leggendario della seconda stella. Ma il mister piacentino ha ancora fame e il prolungamento fino al 2026 (lui voleva fino al 2027) ne è la perfetta dimostrazione.

