Inzaghi, le mosse per ribaltare l’Inter dopo la sosta: scelte nette – TS

Inzaghi pensa a degli accorgimenti per ribaltare l’Inter dopo il rientro dei calciatori dalla sosta per le nazionali. Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro è pronto a fare delle scelte nette

SCELTE NETTE – Inzaghi è pronto a fare scelte nette al rientro dei suoi dalla sosta per le Nazionali. Secondo Tuttosport, una potrebbe essere la scelta definitiva del portiere, mettendo così fine al dualismo fra Onana ed Handanovic, con le quotazioni del camerunense in netta ascesa. Le altre scelte dovrebbero riguardare il reparto difensivo con Acerbi promosso titolare a discapito di de Vrij e con l’alternanza fra Bastoni e Dimarco gestita in maniera diversa rispetto a quanto fatto sino ad oggi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi