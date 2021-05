Inzaghi, la Lazio alza l’offerta per respingere l’Inter: Lotito ottimista – SI

Inzaghi è ancora a cena con Lotito e Tare, per capire se rinnovare con la Lazio o andare all’Inter (vedi articolo). Secondo “Sportitalia Mercato” i biancocelesti hanno alzato l’offerta.

LE ULTIME – Claudio Lotito sta provando a fare di tutto per far sì che Simone Inzaghi resti alla Lazio e dica no all’Inter. Stamattina, secondo Sportitalia, un alto dirigente nerazzurro ha contattato il tecnico biancoceleste, per capire la sua disponibilità a sostituire Antonio Conte. C’è però la volontà del club capitolino di trattenerlo, nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno. È tuttora in corso la cena, alla quale è presente Igli Tare che non aveva partecipato al primo incontro nel tardo pomeriggio. Rispetto all’ingaggio attuale (un milione e ottocentomila euro) risulta che Lotito abbia alzato l’offerta a circa due milioni mezzo, per un biennale con opzione sul terzo anno, e sia ottimista. Basterà per far sì che Inzaghi rimanga alla Lazio e non vada all’Inter? Previsti altri aggiornamenti fra poco.