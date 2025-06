Inzaghi lascia, ma l’Inter non è impreparata. Prevista accelerazione: due strade!

Simone Inzaghi ha comunicato la sua decisione: lascia l’Inter dopo quattro anni. Adesso tocca alla dirigenza nerazzurra, indirizzata verso due strade. Le prossime quarantotto ore saranno decisive per la chiusura del nuovo allenatore.

FINALE – Una storia d’amore intensa e bellissima è giunta ai titoli di coda: Simone Inzaghi lascia l’Inter dopo quattro anni di lavoro, fatica, lacrime e gioie. Questo quanto emerso al termine del summit tra l’allenatore e la dirigenza nerazzurra, programmato da svariati giorni ed essenziale per conoscere le sorti della squadra. Tanto amaro in bocca per il triste finale: l’ultimo ricordo sarà proprio l’incubo Champions League a Monaco di Baviera. Proprio pensando al post partita di PSG-Inter, le sensazioni conducevano proprio verso questa direzione. Per questo la dirigenza nerazzurra non è arrivata all’epilogo impreparata.

Inzaghi lascia e l’Inter è già indirizzata verso due profili: prossime 48h decisive!

ACCELERATA – La notizia dell’addio di Inzaghi sembrava nell’aria già da circa una settimana. Tanti i rumors del presunto sì all’Al-Hilal dopo l’offerta arrivata dal club dell’Arabia Saudita. Oggi la risposta definitiva: sarà proprio quella la destinazione di Inzaghi. Per questo l’Inter probabilmente si era già messa in moto, alla ricerca del profilo più adeguato per sostituirlo. Come spiega l’inviato di Sky Sport, Andrea Paventi, la panchina resterà vacante per poco tempo perché nelle prossime ore è prevista l’accelerata della dirigenza nerazzurra. L’Inter debutterà al Mondiale per Club il 17 giugno e prima di allora dovrà avere il suo nuovo allenatore. Le strade più certe, attualmente, conducono a due nomi: Cecs Fabregas e Roberto De Zerbi.