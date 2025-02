Inzaghi: «KO con la Juventus ci migliorerà! Mi fido dei miei attaccanti»

Inzaghi, oltre ad aver parlato del prossimo Napoli-Inter, è ritornato sul KO con la Juventus per poi ribadire la fiducia nei suoi attaccanti.

BRUTTO KO – Simone Inzaghi si è concesso a Sky Sport parlando anche della sconfitta contro la Juventus di domenica scorsa: «Tutte le sconfitte fanno male. Per come è andata la partita, quella contro la Juventus è stata una brutta sconfitta. Ci servirà senz’altro per migliorarci. Se andiamo ad analizzare le tre sconfitte in 40 giorni i miei ragazzi hanno sempre creato tantissime palle gol. Poi bisogna sempre considerare il tipo di avversario e anche il fatto che certe partite non si riesce a vincerle per questioni di centimetri. Anzi, a volte si finisce addirittura per perderle».

CATTIVERIA – Poi Inzaghi non vuole sentire parlare di scarsa umiltà: «Penso che questa Inter umiltà e cattiveria ce l’abbia sempre avute. Sono 3 anni e mezzo che i ragazzi lo stanno dimostrando, cercando di andare sempre oltre i propri limiti e di andare più avanti possibile in ogni competizione. È chiaro che tante volte gli esiti delle partite sono condizionati dagli episodi, nei match più importanti, soprattutto, serve essere perfetti. In quest’ultimo periodo non lo siamo stati sempre, come dimostrato anche dalla sfida contro la Juventus».

Inzaghi sugli scontri diretti dell’Inter e la fiducia verso tutti

SCONTRI DIRETTI – Inzaghi si pronuncia sui risultati negativi negli scontri contro le big: «Quest’anno il trend negli scontri diretti è inferiore rispetto alla stagione scorsa, è inutile negarlo. Però sono convinto che, tolto il derby d’andata a settembre, nei big match finora abbiamo fatto complessivamente ottime gare».

ALTERNATIVE – Infine, Inzaghi conferma la fiducia per le sue riserve in attacco: «Ho grande fiducia in tutto il reparto. Taremi, Correa e Arnautovic hanno avuto qualche problemino fisico nel corso dei mesi, ora stanno molto bene. Marko è appena tornato al gol. Mehdi si sta allenando nel migliore dei modi. ‘Tucu’ è tornato disponibile dopo tanto tempo. Grandissima fiducia in tutti».