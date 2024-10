Inzaghi, intrigo ‘inaspettato’ per Roma-Inter: ore di attesa! – TS

Roma e Inter domani si daranno battaglia all’Olimpico. Simone Inzaghi, alle prese con qualche dubbio di formazione, dovrà sciogliere un intrigo in mezzo al campo.

INTRIGO – Alla vigilia di Roma-Inter, Inzaghi è alle prese con un intrigo in mezzo al campo. Situazione che interessa tre giocatori: ossia Nicolò Barella, Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Se fino a ieri, Inzaghi si era ormai convinto nello schierare il centrocampista sardo dal primo minuto all’Olimpico, adesso qualche dubbio permane. Sì, perché al termine dell’allenamento, l’albanese ha subito una botta al ginocchio, che verrà valutata nella giornata di oggi. Se l’ex Empoli non dovesse farcela, l’Inter si presenterebbe a Roma con soli quattro centrocampisti: ossia i tre titolari più la riserva. Ecco l’intrigo: rischiare il recuperato Barella sin da subito, oppure giocarsi Frattesi e lasciare Barella (multi-ruolo in mezzo al campo) in panchina nel caso dovesse servire anche per far rifiatare Hakan Calhanoglu?

Roma-Inter, Inzaghi aspetta e intanto ragiona: le ultime

ATTESA – Per capire meglio l’evolversi della situazione, bisognerà aspettare la rifinitura di questa mattina. L’Inter infatti si allenerà ad Appiano Gentile in mattinata prima di volare verso Roma nel pomeriggio. In mattinata, dunque, si capirà se Asllani salirà o meno sul volo per la Capitale o se rimarrà a Milano per recuperare in vista delle prossime partite contro Young Boys e Juventus. Inzaghi, quindi, aspetta novità e al contempo pensa a come risolvere l’eventuale inghippo.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati