Inzaghi: «Inter, rispetto e amore. Al-Hilal? Occasione per la mia carriera»

Inzaghi ha parlato dopo l’ufficialità all’Al-Hilal. L’allenatore ha voluto ricordare gli anni all’Inter, parlando poi della scelta di venire in Arabia.

OCCASIONE – Dopo l’ufficialità, Simone Inzaghi ha parlato ai canali del suo nuovo club: «Sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza. Il mio desiderio era sempre stato di poter andare allenare all’estero oltre che in Italia. E l’Al-Hilal potrebbe essere una grandissima occasione per la mia carriera. L’Al-Hilal lo conosco perché seguo il calcio arabo, siamo stati tante volte a giocare in Arabia con Lazio e Inter. L’Al-Hilal l’ho sempre seguito con simpatia perché c’è Sergej Milinkovic Savic, che ho allenato alla Lazio e adesso lo ritrovo».

IN EVOLUZIONE – Inzaghi sul calcio arabo: «Il calcio in Arabia si sta evolvendo, ci sono squadre di livello come l’Al-Hilal, l’Al-Nassr o l’Al-Itthiad. Il calcio è in evoluzione, migliora sempre, chiaro che gli allenatori e i giocatori stranieri hanno importato le loro qualità nei club e anche i calciatori arabi stanno crescendo».

STORIA AL-HILAL – La motivazione di Inzaghi nel voler lasciare l’Italia: «Io volevo fare un’esperienza fuori dall’Italia, dopo aver allenato la Lazio e l’Inter ero molto curioso di conoscere nuove culture ed essere qui in Arabia è un grande privilegio. Ho visto la storia del club, i milioni di tifosi e ho visto anche l’ultima partita in Champions League a Gedda e lo stadio era pieno di tifosi dell’Al-Hilal».

MILINKOVIC – Inzaghi sulle sue idee di gioco e sul serbo: «Io vorrei vincere tanti trofei, portare i miei principi di gioco e far giocare molto bene a calcio la squadra. Porterò i miei principi, saremo una squadra con tanti ingredienti che servono e cercheremo di vincere più partite possibili. Milinkovic Savic top player ma anche grandissimo ragazzo che ho il piacere di allenare di nuovo. Avranno successo i giocatori che metteranno in campo tutto».

Inzaghi non può dimenticare i quattro anni all’Inter

INTER – Poi Inzaghi non può dimenticare la Beneamata: «Ho un grandissimo ricordo, l’ho detto quando me se ne sono andato, per come mi hanno trattato, per come sono stato nei miei 4 anni a Milano. Le nostre strade si sono separate, ma ci sarà sempre un grandissimo rispetto e amore reciproco».

MONDIALE – E infine, la chiosa: «Il Mondiale per Club è una competizione molto prestigiosa, dovrà conoscere la squadra, ma c’è emozione nel giocare. Il Real Madrid l’ho già incontrato con l’Inter, così come Xabi Alonso».