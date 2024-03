Inzaghi e l’Inter, rinnovo sul tavolo: tre condizioni da soddisfare − CdS

Inzaghi e l’Inter a fine stagione si siederanno per parlare del rinnovo di contratto. Il tecnico, che probabilmente vincerà lo scudetto, vorrà maggior riconoscimento.

LE CONDIZIONI − A fine stagione l’Inter e Simone Inzaghi si siederanno per parlare del rinnovo di contratto. Il tecnico nerazzurro, che probabilmente vincerà lo scudetto della seconda stella, vorrà un maggior riconoscimento rispetto ai rinnovi passati. Tre le condizioni da soddisfare. In primis la durata del nuovo contratto, non più biennale, ma triennale: dunque, la proposta sarà di allungamento fino al 2027. Poi l’aumento dell’ingaggio da 5,5 a 7 per appaiare Allegri sulla soglia degli allenatori più pagati. E la terza condizione riguarda l’evoluzione della rosa. Rispetto ai due anni precedenti, Inzaghi non vorrà altre rivoluzioni. Importante tenere i pilastri della squadra per aprire un ciclo fattore di vittorie e trionfi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno