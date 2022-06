Inzaghi-Inter, il rinnovo è ormai cosa fatta: balzo sull’ingaggio più opzione

La storia tra Inzaghi e l’Inter continuerà ancora per qualche anno. Il rinnovo del contratto da parte del tecnico sembra ormai cosa fatta. Ritoccato l’ingaggio con un’opzione in più

RINNOVO − Inzaghi e l’Inter sempre più una cosa sola. La società si è dimostrata entusiasta per il lavoro del tecnico piacentino. Due trofei, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, più ottavi di finale di Champions League hanno convinto il club a confermare Inzaghi. L’ex Lazio è pronto al rinnovo del contratto. Come riporta Sport Mediaset, per lui, ci sarà un prolungamento fino al 2024 con opzione per un’ulteriore anno. Inoltre, dai 4 milioni attuali passerà ai 5,5 milioni di euro. Inzaghi è la base da cui ripartire per continuare a portare trofei e gioie ai tifosi della Beneamata.