Inzaghi-Inter, e il rinnovo? Si allungano le tempistiche: ma niente paura!

L’Inter e Simone Inzaghi hanno l’intenzione di rinnovare la loro promessa di matrimonio. Il prolungamento di contratto slitta, ma c’è motivo di allarmarsi.

PRIORITÀ – Mentre l’Inter è già impegnata da tempo sul fronte mercato, che formalmente aprirà solo il primo luglio, la dirigenza non dimentica quelle che sono le priorità: ovvero i rinnovi di contratto. Dopo aver blindato nelle scorse settimane Nicolò Barella fino a giugno 2029, nella lista compaiono ancora i nomi di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi su tutti da depennare. Da tempo, infatti, si discute sul prolungamento dei due pilastri dell’Inter, che hanno contribuito, tra panchina, spogliatoio e campo, a condurre al trionfo della seconda stella. Il rinnovo del tecnico piacentino appariva qualche mese fa tra i più semplici eppure, come per l’argentino, la firma non è ancora arrivata. Ci si chiede, dunque, quanto e cosa manchi per il rinnovo della promessa di matrimonio nerazzurra.

CERTEZZA – Mentre da qualche mese le panchine della Serie A traballano, con evidenti cambi al comando per gran parte di esse, all’Inter mai come nell’ultimo anno e mezzo nessuno ha dubitato di Simone Inzaghi. La volontà è quella di continuare insieme ancora a lungo e, per questo, di rinnovare il contratto. Nonostante l’unità d’intenti e gli svariati incontri fra la dirigenza nerazzurra e il procuratore Tullio Tinti, però, il momento della firma non è ancora arrivato. Questo perché c’è ancora qualche dettaglio da limare, sia economico che di durata, che comporta un allungamento delle tempistiche.

Inzaghi, cosa blocca il rinnovo con l’Inter?

TEMPISTICHE – La preoccupazione di molti tifosi è ritrovarsi in un Lautaro Martinez bis. Adesso fra l’Inter e il capitano l’accordo argentino c’è, ma solo un paio di settimane fa sembrava distante anni luce per la troppa differenza fra richiesta e proposta economica. Per Inzaghi, però, la situazione è completamente diversa: la distanza, infatti, in questo caso è molto meno ampia e oscilla solo di un milione, un milione e mezzo, di euro circa. Stesso discorso per la durata del contratto, che l’Inter propone fino al 2026 mentre Inzaghi vorrebbe allungare di più. Tra l’altro come aveva simpaticamente lasciato intendere lo stesso suo agente con una battuta fuori dalla sede dell’Inter. Dunque, niente di tutto questo sembra destinato a complicare o a preoccupare. Piuttosto si rischia solo di allungare le tempistiche del rinnovo, che probabilmente si concretizzerà solo a ritiro già iniziato. Non resta che aspettare, augurandosi un risvolto positivo che produca un accelerata a sorpresa.