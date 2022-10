Inzaghi: «Inter, primo obiettivo raggiunto. Rivincita? Critiche normali»

Simone Inzaghi torna a parlare dopo la vittoria in Inter-Sampdoria 3-0, dicendosi soddisfatto e rispondendo a una domanda legata a una possibile rivincita per lui. Di seguito le sue parole al collega di Rai Radio 1.

UNA RIVINCITA – Inzaghi sottolinea il primo obiettivo stagionale raggiunto dalla sua Inter e aggiunge: «Abbiamo fatto sei vittorie e un pareggio, dobbiamo continuare così perché corrono tutti. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Una rivincita per me? Assolutamente no, sono contento quando le cose vanno bene, soprattutto dopo aver raggiunto il primo obiettivo stagionale che è la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Normale nel calcio quando in un periodo non si raggiungono i risultati è giusto essere criticati, però io ho guardato solo il campo pensando a lavorare insieme al mio staff e i giocatori, adesso stiamo andando bene ma dobbiamo continuare così».