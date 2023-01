Inzaghi: «Inter, penalizzati da eurogol Parma. Rimontata gara importante»

Simone Inzaghi ha parlato al termine della partita di Coppa Italia tra la “sua” Inter e il Parma, vinta in rimonta dai nerazzurri.

PARTITA RIMONTATA – Queste le parole da parte di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Parma, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. «Chiaramente sapevamo che questa partita ci avrebbe creato qualche insidia, qualche problematica – ha risposto alle domande di Inter TV –. A parere mio, abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi abbiamo subito il loro eurogol che chiaramente ci ha penalizzato, però nel secondo tempo siamo stati lucidi, non abbiamo mai perso le distanze. Abbiamo rimontato una partita importantissima».

GIOCATORI – Inzaghi sui entrati dalla panchina e sul gol di Francesco Acerbi quasi da centravanti aggiunto. «Sì, è stato bravo nell’azione (Acerbi, ndr), ma tutti quanti i subentrati, ma parlerei anche di quelli che hanno giocato dall’inizio che era un periodo che non giocavano e hanno dato ottime risposte. Così insomma con tutte queste partite ravvicinate dopo una lunga sosta come è stata ho bisogno di tutti».

OCCASIONI – Inzaghi sulle occasioni da gol venute fuori nel secondo tempo quando è calata un po’ la pressione del Parma. «Assolutamente sì. Abbiamo preso posizioni migliori in fase di possesso. Abbiamo chiamato in causa i quinti, le fasce di più. Abbiamo sviluppato, potevamo anche pareggiare prima poi siamo riusciti alla fine con Lautaro e poi siamo stati bravi a concedere poco, perché forse una parata di Onana dopo il loro gol di Juric. Quindi nonostante avessimo tre attaccanti in campo, siamo stati bravi a non perder le distanze e a concedere poco».

Fonte: YouTube Inter