Inzaghi-Inter, oggi il secondo incontro con Tinti: due opzioni − Sky

Simone Inzaghi e l’Inter stanno lavorando per trovare un accordo sul rinnovo di contratto. Oggi atteso il secondo incontro con l’agente Tullio Tinti.

IL SECONDO – Nel pomeriggio è previsto il secondo incontro tra l’Inter e l’agente di Simone Inzaghi, Tullio Tinti. Le due parti si sono incontrate settimana scorsa sempre in sede, in Viale della Liberazione, attestando un ulteriore avvicinamento. Chiare le parole del procuratore all’uscita dagli uffici nerazzurri. Oggi è previsto un altro vertice. L’Inter, dopo aver annunciato nella giornata di ieri il rinnovo di Nicolò Barella, punta al secondo pesante rinnovo: ossia quello del tecnico campione d’Italia. L’obiettivo per Inzaghi è quello di prolungare il proprio contratto fino al 2027 e con un aumento dell’ingaggio fino a 6.5 milioni di euro.

Tra l’Inter e l’agente di Inzaghi due opzioni nell’incontro di oggi

OPZIONI – Il vertice, secondo in ordine cronologico, avverrà appunto nel pomeriggio. Come riferisce Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, ci sono due opzioni in merito a quanto succederà oggi: o si troverà un accordo definitivo oppure un ulteriore avvicinamento prima del semaforo verde. Il nodo sarebbe sulla durata del contratto: l’Inter offre un anno al 2026 più opzione per il secondo, mentre l’agente punta al rinnovo fino al 2027. Sono piccoli dettagli, che le due parti chiuderanno comunque prima dell’avvio del ritiro estivo.