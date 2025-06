Inzaghi-Inter, oggi il faccia a faccia decisivo! Futuro appeso a un filo – CdS

Il giorno della verità è arrivato. Oggi Simone Inzaghi incontrerà i vertici dell’Inter per decidere il proprio futuro sulla panchina nerazzurra. Dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, lo scenario si è complicato e il club ha bisogno di certezze immediate, anche in vista del Mondiale per Club alle porte. La parola ora spetta all’allenatore piacentino.

GIORNO DECISIVO – Simone Inzaghi oggi dovrà sciogliere i dubbi sulla sua volontà di proseguire un ciclo che ha regalato traguardi importanti, ma che ha anche lasciato cicatrici profonde. La dirigenza, da parte sua, ha ribadito tramite il presidente Beppe Marotta l’intenzione di continuare con Inzaghi. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di un rinnovo di contratto, ma a condizioni ben precise, che il tecnico dovrà valutare con attenzione. Non è soltanto la tentazione araba dell’Al-Hilal a influenzare la riflessione del tecnico, quanto piuttosto una profonda stanchezza accumulata in quattro anni intensi, e il peso di una sconfitta che potrebbe aver chiuso un ciclo in maniera brutale.

L’Inter lavora timidamente anche sulle possibili alternative

ALTERNATIVE – Nel frattempo, però, l’Inter si muove. Nelle ultime ore è arrivato un contatto diretto con Cesc Fabregas, tecnico del Como, che rappresenta oggi la prima alternativa concreta. Lo spagnolo non ha ancora dato il suo assenso, ma non ha nemmeno chiuso la porta, a differenza di quanto fatto con Leverkusen e Roma nelle scorse settimane. Il club lo considera l’opzione numero uno in caso di addio a Inzaghi. Resta sullo sfondo anche il nome di Cristian Chivu, che conosce bene l’ambiente nerazzurro e sarebbe una scelta interna, in continuità con il progetto tecnico. Tutto dipende, però, dalla decisione di Simone Inzaghi. La palla è nel suo campo. Oggi il confronto con la società chiarirà se si proseguirà insieme o se sarà davvero il momento di voltare pagina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno