Inzaghi all’Inter, oggi il giorno giusto: in arrivo l’annuncio ufficiale

Inzaghi all’Inter, salvo sorprese, sarà ufficiale nella giornata di oggi: c’è attesa per il comunicato della società sul nuovo allenatore.

IL SUCCESSORE – Simone Inzaghi già una settimana fa ha raggiunto l’accordo con l’Inter per sostituire Antonio Conte in panchina. Dubbi non ce ne sono più e l’ha pure “spoilerato” ieri sera Romelu Lukaku (vedi articolo). Per il tecnico manca solo l’annuncio, posticipato anche per situazioni riguardanti il suo contratto con la Lazio, in scadenza al 30 giugno. Oggi, salvo ulteriori rinvii, sarà la giornata giusta per l’annuncio. Inzaghi oggi dovrebbe inoltre presentarsi a Milano, iniziando a fare conoscenza dell’ambiente che sarà casa sua per i prossimi due anni.