Inzaghi-Inter, non si va oltre oggi! Atteso in sede Luis Henrique – Sky

Inzaghi e l’Inter oggi si vedranno in sede per definire una volta per tutte il futuro di entrambe le parti. Intanto, Luis Henrique nel pomeriggio firmerà.

IL FUTURO DI INZAGHI SI DECIDE OGGI – Giornatina sicuramente non banale in casa. Oggi si decide chi sarà il prossimo allenatore della Beneamata, se Simone Inzaghi o se si andrà su un nuovo profilo dopo ben 4 anni. Andrea Paventi, in collegamento dalla sede del club per Sky Sport 24, ha raccontato le ultime indiscrezioni: «Siamo qui davanti alla sede, abbiamo visto entrare Ausilio, crediamo che Marotta sia dentro, non è ancora arrivato Inzaghi. Non si andrà oltre questa giornata: oggi si decide il futuro dell’Inter e dell’allenatore. Ad oggi non arrivano particolari segnali ottimistici sulla permanenza di Inzaghi, ma non possiamo escludere colpi di scena come successo a Napoli con Antonio Conte. Tra una settimana esatta l’Inter partirà per gli USA perché il 18 sarà in campo per iniziare il Mondiale per Club».

IL BRASILIANO ATTESO IN SEDE PER FIRMARE – Lo stesso Paventi ha poi aggiornato sulle prossime tappe di Luis Henrique. Il laterale brasiliano, dopo l’arrivo di ieri a Milano, in mattinata si è sottoposto alle visite mediche (video). Paventi dà gli ultimi aggiornamenti: «Luis Henrique ha fatto le visite mediche e dopo pranzo verrà in sede per sottoscrivere un contratto di cinque anni per poi mettersi a disposizione in vista del Mondiale per Club».