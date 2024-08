Inzaghi all’Inter: ‘No al braccetto, sì alla quinta punta’. L’opzione − TS

Simone Inzaghi necessita di una quinta punta e se dovesse scegliere tra un nuovo braccetto e un nuovo attaccante, la scelta ricadrebbe senza dubbio su quest’ultimo. L’Inter ci lavora.

PRIORITÀ – L’Inter ha bisogno di un nuovo attaccante. Ad oggi è l’esigenza più impellente, più del famoso braccetto mancino. Simone Inzaghi ne è convinto, a maggior ragione dopo lo stop muscolare di Mehdi Taremi e i nuovi guai (oggi esami) per Marko Arnautovic. La coperta è corta, serve necessariamente allungarla. Per il ruolo di braccetto non c’è fretta e nemmeno tutta questa necessità. Yann Aurel Bisseck cresce bene e in allenamento viene costantemente provato proprio nel ruolo di difensore sinistro. Non è da escludere un suo impiego durante una delle due ultime amichevoli precampionato. Dunque, meglio guardare al problema in avanti.

Inzaghi vuole l’attaccante: occhio a Pinamonti per l’Inter

OPZIONE – L’Inter rimane al lavoro, anche se bisogna ancora piazzare qualche esubero. In primis Joaquin Correa, autore contro il Pisa di una prova molto incolore. Oltre alla suggestione Chiesa, la Beneamata lavora anche su operazioni low cost. Un profilo da non scartare è quello dell’ex Andrea Pinamonti. Il centravanti è ancora al Sassuolo e ha un ingaggio da 2.4 milioni di euro. Per la società neroverde risparmiare sull’ingaggio cedendolo in prestito non sarebbe una soluzione cattiva. Le controindicazioni, scrive Tuttosport, sono date dal ruolo (sarebbe un’altra prima punta) e dal fatto che Pinamonti voglia giocare mentre all’Inter rischierebbe di vivere ai margini.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino