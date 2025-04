Inzaghi all’Inter: ‘Niente paura!’ E la Roma ricorda un cambio… Di toni – TS

Ieri Inzaghi ha parlato alla squadra prima di iniziare l’allenamento in vista della partita tra Inter e Roma. Inoltre, la vigilia di questa partita riporta in mente una conferenza stampa.

DISCORSO – A due giorni da Inter-Roma, Simone Inzaghi ha provato a caricare la squadra, reduce peraltro da due sconfitte consecutive contro Bologna in campionato e Roma. Il tecnico interista ha toccato soprattutto il tasto dell’orgoglio, alzando i toni ma senza rimproverare nessuno. Un discorso tenuto anche davanti alla dirigenza, sempre vicina alla squadra. Come sottolinea Tuttosport, I toni sono stati netti, ma senza rimproveri di cui non vi sarebbe stato bisogno, come forte deve essere l’Inter a cui Inzaghi non vuole concedere l’alibi della pur innegabile mole di partite che Lautaro Martinez e compagni hanno sul groppone. Un discorso di circa dieci minuti per caricare i suoi in vista della Roma e del Barcellona.

Inzaghi e quel cambio di tono e comunicazione prima di un Inter-Roma

CAMBIO DI TONO – A proposito di Roma, nel settembre del 2022, alla vigilia della partita poi persa 1-2 a San Siro, Inzaghi per la prima volta ruppe i canoni della sua comunicazione, parlando senza veli e dicendo: “dove alleno io aumentano i ricavi e si vincono trofei”. Il tempo ha dato ragione a Inzaghi. Quella fu la prima volta, da tecnico interista, in cui il piacentino ruppe i canoni di una comunicazione fin lì talmente istituzionale da rasentare l’incolore. In questa seconda parte di stagione, gli argini sono saltati del tutto: tra dichiarazioni e comportamenti in campo – a volte fin troppo analizzati, per esempio l’area tecnica in Italia non la rispetta nessuno e viene rimproverato solo lui -, l’Inzaghi furioso è diventato sempre più diretto.

