Inzaghi-Inter? Lotito prova a convincerlo a dire no: gli aggiornamenti

Inzaghi all’Inter ha guadagnato forza col passare delle ore, ma la serata è decisiva per capire intanto se rimarrà alla Lazio. In corso la cena con Lotito, che sta provando a trattenerlo.

VA O RESTA – Claudio Lotito sta provando a convincere Simone Inzaghi a dire di no all’Inter. La notizia arriva dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio, che aggiorna sulla cena in corso a Formello alla quale è presente anche il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Dopo che le parti si sono già incontrate nel tardo pomeriggio (qui le dichiarazioni del tecnico) il vertice è proseguito. La Lazio spera di ottenere il sì al rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno. Viceversa l’allenatore sarebbe tentato dal diventare il successore di Antonio Conte. Inzaghi per l’Inter starebbe scalando posizioni, con Massimiliano Allegri richiesto anche dalla Juventus e più costoso.