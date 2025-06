Inzaghi-Inter, incontro a breve? C’è forte indizio! La situazione – Sky

Nei prossimi minuti potrebbe scattare definitivamente l’incontro tra Simone Inzaghi e l’Inter. Le ultime dalla sede dei nerazzurri, dove presto si deciderà il futuro di ambo le parti.

ORE CRUCIALI PER IL FUTURO DELL’INTER – Cresce l’attesa per il summit in sede tra la dirigenza nerazzurra, con a capo Beppe Marotta e Piero Ausilio, e Simone Inzaghi. Oggi si capirà se l’allenatore dei nerazzurri, nella prossima stagione, sarà ancora il tecnico piacentino o uno tra Cesc Fabregas o Roberto De Zerbi (i due candidati più forti). Appostato sotto la sede del club meneghino Andrea Paventi. Il collega di Sky Sport ha dato nuovi aggiornamenti nell’edizione di calciomercato: «Simone Inzaghi ha lasciato la sua residenza, il suo appartamento e c’è da capire se si stia dirigendo verso la sede dell’Inter. La fascia ora dell’incontro dovrebbe essere questa, bisogna aspettare. Può essere un incontro di separazione oppure di rinnovo. Fino a che non si incontrano qualsiasi decisione potrebbe essere azzardata. I cambi di fondo, i ripensamenti, le riflessioni possono portare a dei cambiamenti. Quindi, aspettiamo. Da queste parti aspettiamo anche Luis Henrique che dovrà porre la firma sul contratto. Lui sicuramente partirà per gli Stati Uniti insieme al resto della squadra la prossima settimana».