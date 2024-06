Inzaghi-Inter, giorno importante in arrivo! Attesa per altri due ‘eventi’ – Sky

Inzaghi rinnoverà il suo contratto con l’Inter. L’allenatore Campione d’Italia riceverà dunque un attestato di stima e fiducia dalla dirigenza nerazzurra e soprattutto dalla nuova proprietà targata Oaktree. Intanto, come ricorda Matteo Barzaghi su Sky Sport, sono attese altre due firme importanti

ATTESTATO DI STIMA – Simone Inzaghi ha conquistato il suo primo scudetto nonché il ventesimo della storia dell’Inter e dunque a breve riceverà il giusto attestato di stima e fiducia da parte della ‘nuova’ Inter targata Oaktree. L’incontro per il rinnovo di contratto è infatti in programma tra qualche ora, come ricorda Matteo Barzaghi: «Domani è atteso l’incontro con Inzaghi per definire il rinnovo del contratto, non so se è atteso anche Tinti, agente dell’allenatore nerazzurro».

Inzaghi è in buona compagnia: l’Inter ha in programma altre due firme pesanti

FIRME PESANTI – Ma le firme in casa Inter non sono finite qui, poiché oltre a Inzaghi sono già in programma altre due molto importanti: «È attesa inoltre anche la firma di Barella, che rinnoverà fino al 2029 mentre Lautaro Martinez firmerà solo dopo la Copa America».

QUESTIONI DA CHIARIRE – Per quanto riguarda le questioni di mercato, l’Inter sta ragionando essenzialmente su tre situazioni, compresa quella legata al vice di Yann Sommer. Il preferito è il brasiliano Bento, ma non è escluso che possano riaprirsi i discorsi su Emil Audero che dunque potrebbe anche rimanere in nerazzurro per un’altra stagione. Poi si ragiona sulla posizione di Denzel Dumfries, attualmente in bilico e con un possibile sostituto già sul taccuino della dirigenza nerazzurra.