Inzaghi-Inter, fissato l’incontro decisivo: ecco il giorno da segnare – Sky

Inzaghi e l’Inter hanno deciso il giorno in cui si deciderà il proprio futuro. Tra poche ore si capirà il domani del club nerazzurro.

FISSATO IL GIORNO DEL FUTURO DELL’INTER – All’indomani della debacle in finale di Champions League contro il Psg, ci si interroga sul futuro di Simone Inzaghi e della Beneamata. Per martedì è fissato l’incontro decisivo per capire se il prossimo allenatore dei nerazzurri sarà proprio Inzaghi o se ci sarà il definitivo addio. Questo l’ultimissimo aggiornamento arrivato dall’inviato di Sky Sport 24 Marco Bovicelli: «La decisione spetterà all’allenatore dell’Inter, che ha un anno di contratto, lo ha sottolineato Marotta. Questo ciclo non è ancora concluso, secondo il presidente. Martedì il giorno fissato per capire se Inzaghi e l’Inter continueranno la loro storia insieme. In quell’incontro si capirà se ci saranno i margini per continuare la strada assieme e dunque rinnovare. Esistono delle idee per l’eventuale post Inzaghi: si cerca un profilo giovane come Fabregas o Chivu. Ma in questo momento l’Inter sta dando priorità ad Inzaghi». Tra 48 ore dunque si saprà il futuro del club nerazzurro, che ieri è stato sconquassato dall’umiliazione più grande della propria storia, perdendo 5-0 in finale di Champions League contro il Psg. Serve ripartire e anche immediatamente. Tra pochi giorni inizierà il Mondiale per Club.