Inzaghi: «Inter, esordio col Genoa stimolante. Vogliamo essere pronti»

Simone Inzaghi ha commentato il calendario della nuova Serie A 2020/2021. Lo ha fatto tramite il sito ufficiale del club nerazzurro mettendo subito in chiaro gli obiettivi per la sua squadra campione d’Italia.

INIZIO – Queste le parole di Simone Inzaghi: «Lavoriamo per farci trovare pronti per l’inizio di questa Serie A. La sfida contro il Genoa sarà sicuramente interessante e stimolante. Giochiamo la prima in casa e vogliamo assolutamente partire bene. Comunque ora siamo concentrati sul prepararci al meglio e aspettiamo il rientro dei giocatori che hanno disputato gli Europei e la Copa America».

Fonte: inter.it