Inzaghi-Inter, si attende il rinnovo! Ma prima un lieto evento − CdS

Simone Inzaghi e l’Inter presto troveranno la quadra definitiva per rinnovare il contratto. Prima del probabile ultimo confronto, il tecnico volerà in Spagna.

LA DISTANZA – Tra l’Inter e Simone Inzaghi filtra ottimismo per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Anche nel secondo confronto con Tullio Tinti, avvenuto scorsa settimana, si è arrivato ad un ulteriore avvicinamento tra le parti, ma non ad una quadra definitiva. Balla ancora la distanza sulle tempistiche: l’Inter chiede un anno con opzione, mentre l’allenatore ne vuole due. Si deciderà presto, prima dell’avvio del ritiro estivo che avverrà dalla seconda settimana di luglio. Ma prima del vertice definitivo col club, Inzaghi e Tinti saranno a Formentera per festeggiare un matrimonio.

Inzaghi festeggia… Inzaghi: poi il rinnovo con l’Inter

PROGRAMMA – Simone Inzaghi e Tullio Tinti saranno a Formentera in Spagna per festeggiare il matrimonio del fratello Pippo. Solamente dopo questo lieto evento, allenatore e agente rientreranno in Italia per vedere la dirigenza dell’Inter. Oltre al rinnovo, il tecnico dovrà fare il punto sul mercato con gli uomini mercato nerazzurri. Tutto procede bene: presi già Zielinski e Taremi a parametro zero, entro questa settimana l’Inter chiuderà anche per l’arrivo di Josep Martinez tra i pali.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua