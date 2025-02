Inzaghi: «L’Inter è andata oltre a tutto! Bravissimi i miei ragazzi»

Simone Inzaghi ha voluto fare i complimenti alla sua Inter, dopo il pari contro il Milan. L’allenatore ha ripercorso anche gli episodi della partita, che hanno condannato tanto i nerazzurri. Le sue parole.

OLTRE TUTTO – L’Inter ha pareggiato contro il Milan solamente nel recupero, grazie alla rete di de Vrij arrivata su assist di Nicola Zalewski (clicca qui per le pagelle). Nel post-partita, mister Simone Inzaghi ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi, bravi a non demordere e a crederci fino alla fine nonostante la sfortuna clamorosa e le sviste arbitrali. A Radio Rai ha commentato in questo modo il derby pareggiato 1-1: «Bravissimi i ragazzi. Ho fatto i complimenti dopo aver colpito tre pali, visto un rigore solare non concesso e anche tre gol annullati. Insomma sono andati oltre a tutto. Abbiamo pareggiato meritatamente, onore anche al Milan per l’ottimo derby. I subentrati? Sono entrati bene e così dovevano fare. Speriamo di recuperare tutti i giocatori importantissimi, c’è grande fiducia». Adesso la Beneamata avrà la complicata trasferta sul campo della Fiorentina, nel recupero della quattordicesima giornata. La partita del 1° dicembre venne sospesa dopo il drammatico malore di Edoardo Bove, che oggi sta fortunatamente bene e sarà un grandissimo piacere rivederlo in panchina a supporto dei suoi giovedì 6 febbraio.