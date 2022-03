Inzaghi-Inter anche in futuro? No alternative ma sì a percentuali di dubbio

Nonostante le rassicurazioni sul suo futuro, da parte della società, il rinnovo di contratto tra l’Inter e Inzaghi è al momento congelato. Si aspetta il deadline della stagione

RINNOVO CONGELATO − Inzaghi-Inter, il matrimonio continuerà? A detta di Marotta e società, si potrebbe dire di sì. Ma, ad oggi, il rinnovo di contratto del tecnico piacentino è comunque congelato. Da Liverpool (vedi dichiarazioni AD nerazzurro), qualcosa è cambiato. L’Inter ha racimolato nelle ultime due partite solamente due punti. Addirittura sette in altrettante gare. Bilancio piuttosto deludente. Il futuro di Inzaghi, al momento, non può essere in bilico ma qualche interrogativo rimane. Il finale di stagione, ovviamente, sarà decisivo. Come riporta Sport Mediaset, non sono sul tavolo delle alternative al tecnico ex Lazio anche se le percentuali di dubbio rimangono.