Inzaghi, è iniziato l’incontro con l’Inter che deciderà il futuro – Sky

Finalmente è iniziato il tanto atteso incontro tra Inzaghi e l’Inter. Presto si capirà una volta per tutte cosa farà l’allenatore piacentino.

FUTURO IN CORSO – Simone Inzaghi e l’Inter si stanno parlando in questo momento in sede in Viale della Liberazione per decidere il futuro di ambo le parti. Il summit era previsto nel primo pomeriggio e dopo ore di attesa è finalmente iniziato. L’allenatore comunicherà alla società la sua decisione: ossia rimanere e rinnovare con l’Inter oppure salutare dopo quattro anni di onorato servizio. L’offerta dell’Al-Hilal è più che allettante, visto che il club saudita ha messo sul piatto ben 50 milioni di euro in due anni. E oltre a ciò anche un mercato faraonico, con Theo Hernandez, Victor Osimhen ed Ederson nel mirino.

SOSTITUTI – Nel caso in cui Inzaghi decidesse di andare via, allora l’Inter nell’arco delle prossime 48 ore prenderà il nuovo allenatore che dovrà guidare la sua. Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi tra i candidati per prendere il posto dell’allenatore piacentino. Per quanto riguarda l’allenatore spagnolo, ci sarebbe stato già un contatto nei giorni scorsi per capire la sua disponibilità a prendere l’Inter e a lasciare il Como. De Zerbi, invece, stamani ha comunicato la sua volontà di non lasciare Marsiglia. Ma si attende-